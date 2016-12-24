В Саранске полицейские изъяли гашиш у наркотического «сладкоежки»

По информации МВД по РМ, 12 декабря сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в рамках проводимых мероприятий получили оперативную информацию о возможном хранении запрещенных веществ 40-летним жителем Саранска.

При обследовании в жилище мужчины полицейские обнаружили 11 свертков с гашишем - наркотическое средство подозреваемый хранил под видом карамельных конфет, которые спрятал в банку из-под крема.

По словам горожанина более 10 граммов гашиша несколько дней назад он приобрел в интернете для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств.