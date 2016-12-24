В МГУ им. Н.П. Огарева отметили 80-летие Николая Макаркина

14 декабря в МГУ им. Н.П. Огарева открылась Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика, управление и финансы в XXI веке: тренды развития», посвященная юбилею заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора, Президента МГУ им. Н. П. Огарева Николая Макаркина.

Николай Петрович с 1991 по 2010 годы работал в должности ректора МГУ им. Н. П. Огарева, в настоящее время – Президент вуза. Макаркин заложил основы нового направления ― экономической теории надежности техники. Является руководителем научно-педагогической школы в области оценки экономической эффективности хозяйственных решений, основателем двух научных изданий ― международного научного журнал «Финно-угорский мир» и журнала «Интеграция образования».

На конференции собрались коллеги, соратники, выпускники и студенты Николая Макаркина, чтобы отметить вклад ученого в российскую науку и развитие системы образования Мордовии. С юбилеем поздравил профессора ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Николай Петрович возглавил университет в непростой период развития нашего государства, когда было много потрясений для граждан нашей страны, что отразилось на развитии общества. В это время важно было удержать и не дать развалиться системе высшего образования. МГУ им. Н. П. Огарева сумел не только сохраниться, удержаться, но и продолжить развиваться. В этом, несомненно, заслуга Николая Петровича и коллектива, с которым он работал. Каждому из вас хочу пожелать жить и работать так, чтобы через десятилетия было, чем гордиться», — отметил Дмитрий Глушко.

Поздравила профессора и заслуженный деятель науки РФ Надежда Гуськова. Она долгие годы работала с Николаем Петровичем: с 1984 по 1991 годы была его заместителем, когда профессор Макаркин был деканом экономического факультета.

«Моя первая встреча с Николаем Петровичем произошла в 1971 году в ИЭ АН СССР в аспирантуре, в которой он завершал свое обучение, а я только поступала. После ее окончания, в феврале 1975 года, меня приняли на кафедру экономики организации промышленности. Здесь мы встретились снова. Работа на одной кафедре, совпадение научных интересов определило наше дальнейшее сотрудничество», - отметила Надежда Дмитриевна.

Поблагодарила юбиляра выпускница экономического факультета МГУ им. Н.П. Огарева, ректор МГПУ им. М. Е. Евсевьева Марина Антонова, у которой Николай Петрович был научным руководителем кандидатской диссертации.

Поздравил заслуженного деятеля науки РФ еще один выпускник экономического факультета, и. о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин. Под руководством Николая Макаркина Иван Александрович в 2009 году также защитил кандидатскую диссертацию. Он поблагодарил своего наставника за помощь в работе, мудрость, доброе отношение и поддержку, а также представил доклад, посвященный главным целям инвестиционного развития нашего региона.