Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
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Во время прямой линии Владимир Путин вспомнил мордовский язык с приветствием «Шумбрат». К Президенту обратилась журналист филиала ВГТРК в Мордовии Анастасия Видяева, державшая в руках такую табличку.
Она отметила, что 97 % людей испытывают гордость за достижения страны после посещения выставки «Россия». Это доказывает опрос посетителей.
Анастасия Видяева пригласила Президента на экспозицию Мордовии. В свою очередь Владимир Путин отметил, что выставка «Россия» действительно удалась, а региональные экспозиции, в том числе и Мордовии — одни из самых ярких. Президент пообещал посетить форум.
«Мордовия - очень красивая республика. Мне нравится отношение местных жителей к своим традициям и культуре в самом широком смысле», - подытожил Владимир Путин.
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Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
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