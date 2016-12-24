Во время прямой линии Владимир Путин вспомнил мордовский язык с приветствием «Шумбрат». К Президенту обратилась журналист филиала ВГТРК в Мордовии Анастасия Видяева, державшая в руках такую табличку.



Она отметила, что 97 % людей испытывают гордость за достижения страны после посещения выставки «Россия». Это доказывает опрос посетителей.



Анастасия Видяева пригласила Президента на экспозицию Мордовии. В свою очередь Владимир Путин отметил, что выставка «Россия» действительно удалась, а региональные экспозиции, в том числе и Мордовии — одни из самых ярких. Президент пообещал посетить форум.



«Мордовия - очень красивая республика. Мне нравится отношение местных жителей к своим традициям и культуре в самом широком смысле», - подытожил Владимир Путин.