Главу Атяшевского района поблагодарили в Минсельхозе России

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
13 декабря в Москве на ВДНХ прошла стратегическая сессия «Развитие сельских территорий» при участии глав муниципальных образований Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Совместно с Минсельхозом России в рамках марафона «Муниципальный диалог» участники обсудили развитие сельских территорий. В диалоге принимала участие первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Руководители муниципальных образований презентовали проекты по решению актуальных вопросов. Проект главы муниципалитета из Мордовии был об эффективной коммуникации с инвесторами и МСП, желающими работать на сельской территории.
По итогам работы Оксана Лут вручила главе Атяшевского района Константину Николаеву Благодарственное письмо за значительный вклад в реализацию государственных и региональных программ, достижение высоких результатов в развитии сельских территорий.
«Благодарю за возможность поучаствовать в таком важном мероприятии Главу Мордовии Артёма Алексеевича Здунова, а так же Министерство сельского хозяйства Российской Федерации за высокую оценку», - сказал Константин Николаевич.
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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