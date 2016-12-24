Главу Атяшевского района поблагодарили в Минсельхозе России

Репортер

13 декабря в Москве на ВДНХ прошла стратегическая сессия «Развитие сельских территорий» при участии глав муниципальных образований Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. 

Совместно с Минсельхозом России в рамках марафона «Муниципальный диалог» участники обсудили развитие сельских территорий. В диалоге принимала участие первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Руководители  муниципальных образований презентовали проекты по решению актуальных вопросов. Проект главы муниципалитета из Мордовии был об эффективной коммуникации с инвесторами и МСП, желающими работать на сельской территории. 

По итогам работы Оксана Лут вручила главе Атяшевского района Константину Николаеву Благодарственное письмо за значительный вклад в реализацию государственных и региональных программ,  достижение высоких результатов в развитии сельских территорий.

«Благодарю  за возможность поучаствовать в таком важном  мероприятии Главу Мордовии Артёма Алексеевича Здунова, а так же Министерство сельского хозяйства Российской Федерации за высокую оценку», - сказал Константин Николаевич.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Благородная миссия

Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения

1
Заказать рекламу
1
1
1