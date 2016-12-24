В Мордовии Россельхознадзор выявил молочные предприятия-фантомы

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» сотрудниками Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области выявлены факты фальсификации молочной продукции.

Как сообщается, ИП Милютой и Кобловым в период с 28 ноября по 5 декабря 2023 года введено в оборот около 250 тонн пастеризованного молока, которое направлено на площадку ООО «Лакарт», расположенную в городе Инсар.

ООО «Лакарт» при получении молока согласно ФГИС «Меркурий» сразу же его перерабатывало в сыр, творог и сметану различных наименований, не соблюдая при этом никаких технологических этапов производства. К примеру, от приемки молока до момента реализации выдержанного швейцарского сыра требовалось менее часа, что является невозможным и свидетельствует о фальсификации продукции.

После производства продукция незамедлительно реализовывалась в адрес контрагентов в Ленинградской, Ивановской областях, Москве, Приморском и Ставропольском краях, Республике Ингушетия.

В период с 28 ноября по 6 декабря 2023 года ООО «Лакарт» было произведено более 36 тонн готовой молочной продукции неизвестного происхождения - без указания сведений об используемом сырье.

Управлением в ходе выездных мероприятий установлено, что ИП Милюта, Коблов и ООО «Лакарт» фактически не работают по заявленным адресам производства. В связи с этим Управлением принято решение об аннулировании учетных записей пользователей, оформлявших ветеринарные документы в ФГИС «Меркурий». Также направлено письмо в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия с просьбой об исключении площадок вышеописанных предприятий.

Для пресечения дальнейшего оборота незамедлительно проинформированы территориальные управления Россельхознадзора, на чью подведомственную территорию поступала вышеописанная продукция.

В отношении компаний объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.