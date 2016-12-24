В Мордовии инспектор ДПС спас от холодной смерти сельчанина

Как сообщает МВД по РМ, ночью в Ичалковском районе инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Вильдеманов после дежурства возвращался домой на личном автомобиле. По пути на улице Революционной в селе Лобаски сотрудник полиции увидел лежащего на проезжей части мужчину, которому явно требовалась помощь - у бедолаги имелись признаки обморожения рук.

Инспектор ДПС вместе с жителями населенного пункта отнес замерзающего сельчанина, который в силу спиртных излишеств не мог самостоятельно передвигаться, в автомобиль. После этого гражданина доставили в лечебное учреждение, где ему был поставлен понятный диагноз - обморожение частей тела.

По словам местного жителя, возвращаясь ночью домой, он заблудился и случайно прошел тропинку, ведущую к жилищу. Через несколько метров мужчина упал и не смог встать. Ползком он добрался до дороги, где пролежал более одного часа.

Как отметили медицинские работники, благодаря оперативным действиям сотрудника полиции любитель ночных променадов остался жив.