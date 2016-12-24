В Саранске пройдет традиционная ярмарка самозанятых «Зимняя сказка»

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
15 декабря в столице Мордовии откроется ярмарка самозанятых «Зимняя сказка». По традиции она расположится в двух крупнейших торговых центрах Саранска - «Сити-Парк» и «Макс».
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес».
Предновогоднюю продукцию собственного производства представят рекордное количество самозанятых. Более 70 талантливых мастеров предложат подарки на самый взыскательный вкус.
На ярмарке будут представлены мыло и свечи ручной работы, авторские украшения, необычные кондитерские изделия, новогодние сувениры, упаковки, фотокниги, изделия из дерева, посуда, вязаные изделия с новогодней тематикой, елочные игрушки, новогодний декор, украшения с цветами в смоле, авторские куклы, сумки, открытки, а также сотни других подарков.
Более подробно о работе ярмарки можно узнать по телефону «горячей линии»: 24-77-77.
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