В Саранске пройдет традиционная ярмарка самозанятых «Зимняя сказка»

15 декабря в столице Мордовии откроется ярмарка самозанятых «Зимняя сказка». По традиции она расположится в двух крупнейших торговых центрах Саранска - «Сити-Парк» и «Макс».



Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес».



Предновогоднюю продукцию собственного производства представят рекордное количество самозанятых. Более 70 талантливых мастеров предложат подарки на самый взыскательный вкус.



На ярмарке будут представлены мыло и свечи ручной работы, авторские украшения, необычные кондитерские изделия, новогодние сувениры, упаковки, фотокниги, изделия из дерева, посуда, вязаные изделия с новогодней тематикой, елочные игрушки, новогодний декор, украшения с цветами в смоле, авторские куклы, сумки, открытки, а также сотни других подарков.



Более подробно о работе ярмарки можно узнать по телефону «горячей линии»: 24-77-77.