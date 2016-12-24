Студент из Мордовии нашел способ заместить импортные молочные кислоты

Мы продолжаем знакомить с наиболее яркими проектами 11 сезона акселерационной программы «Школа стартапов Сколково», которая в Мордовии завершилась совсем недавно. По ее итогам 10 региональных проектов получили возможность «прокачать» свои стартапы и вывести их на новый уровень, представив достижения и успехи. Участникам оказано содействие по присвоению статуса резидента, организованы встречи с инвесторами и профильными экспертами, которые помогли в развитии идей и росте бизнеса.

Отметим, что занятия акселерационной программы «Школы стартапов Сколково» на базе АУ «Технопарк-Мордовия» проходили при содействии регионального Министерства экономики, торговли и предпринимательства и Центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Один из участников «Школы стартапов Сколково» – Артемий Сурков. Студент 4 курса юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева развивает проект по биотехнологии. Молодой учёный собрал команду и запустил на базе стартап-студии «Огарев» проект, который позволяет встать на рельсы импортозамещения – теперь он занимается разработкой технологии отечественного производства молочной кислоты микробиологическим синтезом на отходах хлебопекарного производства.

Применение молочной кислоты очень широкое – пищевая промышленность, косметология, химическая промышленность, пивоварение, медицина. Сейчас доля импорта молочной кислоты в России составляет 80%. Для преодоления зависимости российского рынка от импорта техпреды создают дешевую и эффективную технологию производства молочной кислоты. Предлагаемая экологически чистая технология на основе дешевых отходов хлебопекарных производств с использованием самовозобновляемого кислотоустойчивого продуцента и трех вспомогательных реагентов позволит получить оптически чистую L-молочную кислоту, которая позволит частично закрыть ее потребности в различных отраслях промышленности. Основное преимущество разработки команды молодых ученых из Мордовии – продукт экологически чистый и дешевый, а процесс производства быстрый благодаря отсутствию ряда промежуточных этапов. Не требует дополнительных затрат на переработку побочных продуктов.

Как отмечает Артемий Сурков, «Школа стартапов Сколково» дала четкое понимание, как улучшить производимый продукт, а на занятиях получены ответы на все интересующие вопросы.

«Занятия безусловно помогли мне в понимании самого продукта, а также в переговорах с потенциальными рыночными партнерами», – сказал молодой ученый.

Стоит отметить, что все исследования и испытания проводились на базе молодежной лаборатории МГУ им. Н.П. Огарева при поддержки стартап-студии «Огарев».