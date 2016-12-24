В Мордовии сотрудник ПАО «Т Плюс» задержан по подозрению в коммерческом подкупе

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия задержан 33-летний руководитель группы диагностики тепловых сетей филиала ПАО «Т Плюс», подозреваемый в коммерческом подкупе.

В мае 2023 года тепловая компания заключила договор подряда с коммерческой организацией на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на двух улицах в Пролетарском районе города Саранска стоимостью около 30 миллионов рублей.

При осмотре работы подрядчика комиссией, в состав которой входил и подозреваемый, были выявлены недостатки. За содействие в подписании актов приемки фигурант предложил представителю подрядной организации передать ему денежные средства в размере 1 миллион 900 тысяч рублей.

Осознавая противоправный характер поступившего предложения, мужчина обратился в УФСБ по РМ, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников. 4 декабря при получении денег сотрудник ПАО «Т Плюс» был задержан с поличным.

На основании собранных УФСБ материалов в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере. Мужчина вину признал в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.