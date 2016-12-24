Агентство стратегических инициатив включило опыт Мордовии в сервис лучших практик «Смартека»

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Молодежная лига среднего профессионального образования (МЛСПО) - практика по вовлечению бизнеса в мероприятия системы среднего профессионального образования. Инициатива МЛСПО в Мордовии признана лучшей в России и рекомендована Агентством стратегических инициатив для внедрения в субъектах Российской Федерации.
Основные цели и задачи практики - это реализация совместных проектов бизнеса и профессионального образования активными сотрудниками и студентами, помощь в организации и проведении мероприятий, организация и централизованное администрирование региональных информационных ресурсов, поддержка выпускников и студенческих инициатив, оказание помощи работодателям в поиске квалифицированных кадров.
«Развитие профессионального образования в сотрудничестве с бизнесом и неравнодушной молодежью и есть одна из таких задач, которая может стать направляющим вектором для повышения производительности и эффективности труда», – отметил автор практики Молодежной лиги среднего профессионального образования Иван Тарасов.
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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