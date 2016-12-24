В Ичалковском районе женщина скончалась от отравления угарным газом

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По информации Следственного комитета по РМ, в Ичалковском районе по факту смерти 52-летней жительницы поселка Смольный проводится процессуальная проверка.
По данным следствия, утром 11 декабря погибшую без внешних признаков насильственной смерти в собственном доме обнаружил сын. Он был обеспокоен тем, что мать не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки.
Предварительно, смерть женщины наступила от отравления угарным газом. По результатам осмотра места происшествия установлено, что произошло обледенение дымохода, вследствие чего угарный газ стал поступать в помещение.
В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках проверки будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в доме, условия его эксплуатации и обслуживания.
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