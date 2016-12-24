В Старошайговском районе построили новые дороги

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Старошайговском районе практически завершено строительство новой дороги по селу Кулдым. В непростых погодных условиях дорожники сдали дорогу в эксплуатацию в срок.

Также завершается капитальный ремонт дороги на другом важном для жителей района направлении – участке дороги от села Шувары до Старой Теризморги и до поселка Ровный. В настоящее время здесь рабочие устанавливают дорожные знаки.