В Старошайговском районе построили новые дороги

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Старошайговском районе практически завершено строительство новой дороги по селу Кулдым. В непростых погодных условиях дорожники сдали дорогу в эксплуатацию в срок.
Также завершается капитальный ремонт дороги на другом важном для жителей района направлении – участке дороги от села Шувары до Старой Теризморги и до поселка Ровный. В настоящее время здесь рабочие устанавливают дорожные знаки.
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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