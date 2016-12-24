В Мордовии водитель с правами Республики Узбекистан совершил ДТП за рулем грузовика

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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
По информации Госавтоинспекции республики, 11 декабря в Рузаевском районе в 18 часов 30 минут на автодороге «Рузаевка – Сузгарье – Перхляй» 35-летний мужчина с водительским удостоверением Республики Узбекистан за рулем большегруза «МАЗ» осуществлял перевозку молока.
Он не обеспечил постоянного контроля над скоростью своего многотонного транспортного средства и не справился с управлением - в результате грузовик забуксовал и покатился на дороге назад. «МАЗ» наехал на автомашину «РЕНО SR», которая двигалась в попутном направлении.
В результате ДТП 41-летний водитель иномарки с различными травмами был госпитализирован в Рузаевскую больницу. Водитель автомашины «МАЗ» трезв, в отношении него составлены административные материалы.
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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
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