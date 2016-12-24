Жители Мордовии могут задать вопрос Президенту России

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14 декабря состоится «Большая пресс-конференция», на которой Владимир Путин подведет итоги года. В этот раз она будет совмещена с «Прямой линией». Президент лично выберет вопросы, на которые ответит в ходе мероприятия.
Дмитрий Песков рассказал, что участвовать в пресс-конференции будут федеральные, региональные и иностранные СМИ, аккредитованные в Москве. Время мероприятия не ограничено.
«Совсем скоро нас ждет большое событие «Большая пресс-конференция Президента РФ», совмещенная с «Прямой линией». В прошлом году Владимир Путин не общался с журналистами, как это было ранее, поэтому у нас накопилось немало вопросов. Я уверен, что после пресс-конференции будущее России станет более ясным и определенным», – поделился главный редактор газеты «Известия Мордовия» Олег Каштанов.
«Безусловно, все мы с нетерпением ждем предстоящую пресс-конференцию Президента РФ. Много событий произошло за последние два года, и нам есть, что обсудить. Это касается как всей страны, так и отдельных ее регионов. Все наше журналистское сообщество и жители Мордовии будут следить за прямым эфиром Главы государства», – прокомментировала Председатель Союза журналистов Республики Мордовия Людмила Резяпкина.
Напомним, что с 1 декабря работает кол-центр. Задать свой вопрос можно по номеру: 8-800-200-4040. Кроме того, вопросы принимаются на сайте moskva-putinu.ru или по смс на номер 04040. Смотрите «Прямую линию» и получите ответы на самые главные вопросы этого года!
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