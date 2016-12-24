20-летний «курьер» из Саранска ответил в суде за работу на телефонных мошенников

В Мордовии суд огласил приговор 20-летнему жителю мордовской столицы, выполнявшему курьерские поручения дистанционных аферистов.

По информации МВД по РМ, молодой человек в телеграм нашел себе «работу» в качестве криминального рассыльного. В мессенджере он установил контакты с организатором преступного промысла по обману престарелых людей и согласился стать участником мошеннических акций.

По данным следствия, в марте этого года 83-летней жительнице Рузаевки позвонил по телефону липовый полицейский и сообщил о том, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Чтобы урегулировать все неприятные последствия, требовалось выдать курьеру наличность в сумме 800 тысяч рублей.

Женщина не смогла собрать всю сумму и отдала прибывшему к ее дому парню 310 тысяч, не подозревая, что с ее дочерью на самом деле все в порядке. Гонец оставил себе за услуги 10 тысяч, а оставшиеся 300 перевел на банковский счет устроителей преступной операции.

В ходе проводимых мероприятий оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили, что денежные средства у пенсионерки забрал молодой человек, на лице которого была медицинская маска. Ориентировка с его приметами была направлена в республиканские СМИ. В результате личность саранского пособника аферистов была установлена.

Молодой человек держал в суде ответ за покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Приговор оказался для него милосердным - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.