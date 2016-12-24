Молодежь Мордовии примет участие в Республиканском форуме «СоБытие»

14 декабря в универсальном зале «Огарев Арена» пройдет Республиканский форум «СоБытие», участниками которого станут активисты молодежных общественных организаций республики, работающая молодежь региона, студенты и школьники.

В программе форума предусмотрена работа интерактивных площадок и творческих мастерских, будут действовать фудкорт и маркет, площадки от партнеров и интерактивные фотозоны.

На главной сцене выступят творческие коллективы, а также пройдет вручение региональной премии в области молодежной политики, состоится награждение победителей конкурсов «Студент года», «Вектор Добра», «Отряд Добра».

Хедлайнером форума станет исполнитель ФОГЕЛЬ.