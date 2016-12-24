Стартап Ангелины Юдиной из Мордовии позволяет предотвратить экологические катастрофы

Недавно в Мордовии завершился 11 сезон акселерационной программы «Школа стартапов Сколково», по итогам которой 10 региональных авторов получили возможность «прокачать» свои проекты и вывести их на новый уровень.



По информации Минэкономики РМ, одной из участниц «Школы стартапов Сколково» была Ангелина Юдина, технологический предприниматель университетской стартап-студии «Огарев». Ангелина занимается разработкой сорбентов, способных поглощать нефтепродукты. Ее проект может минимизировать последствия разливов нефти при авариях, которые наносят огромный экономический и экологический ущерб.



Сорбент менее чем за полминуты позволяет собрать значительную часть нефтепродуктов, при этом сохраняя полезные свойства как самого сорбента, так и нефтепродуктов.



Все свои исследования и испытания молодая ученая ведет на базе молодежной лаборатории МГУ им.Н.П. Огарева при поддержки стартап-студии «Огарев».



«За время обучения я получила бесценный опыт и познакомилась с новыми людьми, - говорит Ангелина Юдина. - Еженедельные занятия с наставником и консультации экспертов помогли понять, чего не хватает моему проекту и как его можно улучшить. На лекциях я получила много знаний, которых не хватает начинающему технологическому предпринимателю».



За небольшой срок девушка значительно улучшила свои навыки ведения бизнеса, при этом дважды она была в первой строке питчей.



«Главное — я теперь знаю, как анализировать рынок и считать экономику, как представить свой проект емко и понятно», - отмечает Ангелина Юдина.



Занятия акселерационной программы «Школы стартапов Сколково» на базе Технопарка Мордовии проходили при содействии регионального Министерства экономики, торговли и предпринимательства и Центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».