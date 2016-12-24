Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах в следующем году

Мост открыт!
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Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о том, что будет баллотироваться на новый срок. Напомним, выборы состоятся в марте 2024 года. Свое решение он озвучил 8 декабря на торжественной церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.
«Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность Президента Российской Федерации», - сказал глава государства.
Напомним, по данным социологических опросов, большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. И этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Россияне верят своему Президенту. Люди уверены - нет такого человека, кому можно доверить столь высокую миссию, кто сможет качественно продолжить все то, что начал Владимир Путин.
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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