Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах в следующем году

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о том, что будет баллотироваться на новый срок. Напомним, выборы состоятся в марте 2024 года. Свое решение он озвучил 8 декабря на торжественной церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.



«Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность Президента Российской Федерации», - сказал глава государства.



Напомним, по данным социологических опросов, большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. И этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Россияне верят своему Президенту. Люди уверены - нет такого человека, кому можно доверить столь высокую миссию, кто сможет качественно продолжить все то, что начал Владимир Путин.