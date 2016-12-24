И.о. Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ ответит на вопросы жителей региона

11 декабря в 12:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте исполняющий обязанности Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия Александр Голянин ответит на вопросы граждан.

Жители региона могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/36zWso либо во время трансляции.