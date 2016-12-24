В Саранск для съемок приезжает программа «Поедем, поедим!» телеканала НТВ

В столице Мордовии все желающие могут принять участие в съемках нового выпуска программы о гастрономических путешествиях «Поедем, поедим!» - он будет посвящен кулинарным традициям нашей республики.

Кроме ведущего Федерико Арнальди на встрече публику будут ждать мордовский Дед Мороз ЯкшамАтя и Снегурочка.



Мероприятие пройдет в Саранске 13 декабря с 12:00 до 13:30 на Советской площади.