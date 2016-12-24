В Саранск для съемок приезжает программа «Поедем, поедим!» телеканала НТВ

«Все мы любим Мордовию!»
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
В столице Мордовии все желающие могут принять участие в съемках нового выпуска программы о гастрономических путешествиях «Поедем, поедим!» - он будет посвящен кулинарным традициям нашей республики.
Кроме ведущего Федерико Арнальди на встрече публику будут ждать мордовский Дед Мороз ЯкшамАтя и Снегурочка.
Мероприятие пройдет в Саранске 13 декабря с 12:00 до 13:30 на Советской площади.
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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
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