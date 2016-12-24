В Саранске полиция разыскивает похитителя дорогого коньяка

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
В столице Мордовии полицейские устанавливают личность мужчины, возможно причастного к хищению дорогостоящего спиртного.
Как сообщается, 3 декабря мужчина зашел в магазин, расположенный по улице Гагарина, взял со стеллажа бутылку коньяка, стоимостью 4 тысячи 990 рублей, спрятал ее внутрь куртки и вышел на улицу без оплаты за алкоголь.
Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, просят сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-91 или 102(02).
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики