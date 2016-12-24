В Саранске полиция разыскивает похитителя дорогого коньяка

В столице Мордовии полицейские устанавливают личность мужчины, возможно причастного к хищению дорогостоящего спиртного.

Как сообщается, 3 декабря мужчина зашел в магазин, расположенный по улице Гагарина, взял со стеллажа бутылку коньяка, стоимостью 4 тысячи 990 рублей, спрятал ее внутрь куртки и вышел на улицу без оплаты за алкоголь.

Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, просят сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-91 или 102(02).