В Мордовии растет объем финансовой поддержки бизнеса

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, к концу 2023 года наблюдается рост финансовой поддержки регионального бизнеса.
С начала текущего года государственными микрофинансовыми организациями выдано 311 микрозаймов на сумму свыше 657 млн рублей, что почти на 31 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Увеличился и объем заключенных договоров. Здесь прирост составил 7% – 19 договоров.
В 2023 году Гарантийный фонд предоставил 98 поручительств на сумму около 600 млн рублей, что позволило привлечь свыше 1 216 млн рублей заемных средств.
Центром «Мой Бизнес» оказано более тысячи услуг субъектам МСП, физическим лицам, заинтересованным в осуществлении предпринимательской деятельности, самозанятым гражданам, а также более тысячи консультаций при личном посещении или по горячей линии.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики