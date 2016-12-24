В Мордовии растет объем финансовой поддержки бизнеса

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, к концу 2023 года наблюдается рост финансовой поддержки регионального бизнеса.

С начала текущего года государственными микрофинансовыми организациями выдано 311 микрозаймов на сумму свыше 657 млн рублей, что почти на 31 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличился и объем заключенных договоров. Здесь прирост составил 7% – 19 договоров.

В 2023 году Гарантийный фонд предоставил 98 поручительств на сумму около 600 млн рублей, что позволило привлечь свыше 1 216 млн рублей заемных средств.

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