В Торбеевском районе отремонтировали дорогу до села Лопатино

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ноябре этого года дорожные строители филиала «Торбеевский» ООО «Мордовдорстрой» сдали в эксплуатацию подъезд от федеральной трассы М-5 «Урал» до села Лопатино Торбеевского района протяженностью 4,4 км. На эти цели было направлено 83 млн рублей.

В начале апреля текущего года здесь начались работы по реконструкции полотна. Было установлено прочное основание из щебня, уложено износостойкое асфальтобетонное покрытие. Также здесь укреплены обочины, установлены дорожные знаки, оборудован остановочный павильон.

Теперь в любую погоду до жителей села Лопатино и близлежащих деревень могут с комфортом добраться как местные жители на личных автомобилях, так и медицинские, спасательные и аварийные службы. Также по этой автодороге проходит школьный маршрут, по которому ученики почти ежедневно добираются до образовательного учреждения и возвращаются домой.