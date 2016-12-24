МГУ им. Н.П. Огарева вошел в ТОП-50 рейтингов лучших вузов России

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Агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко во второй раз составило рейтинги лучших вузов России в естественно-математической и инженерно-технической сферах. МГУ им. Н.П. Огарева вошел в ТОП-50 обоих рейтингов.
Рейтинги измеряют конкурентоспособность вузов в рамках двух групп специальностей. В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле. В инженерно-технической области рассматривается широкий спектр инженерных направлений (энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и др.). На распределение мест в рейтингах влияли три фактора – востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.
«Естественно-математические и инженерно-технические направления неслучайно оказались в фокусе нашего внимания. Эти области крайне важны для научно-технологического развития страны, ведь уже несколько лет промышленность испытывает выраженный дефицит квалифицированных молодых специалистов. На этом фоне необходимость в определении конкурентных позиций отечественных университетов только возрастает», – отметила исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Елена Чернышкова.
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