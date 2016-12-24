Мордовия отмечена как один из лучших регионов культурного добровольчества

В Москве на ВДНХ проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он объединил 10 тысяч волонтеров из 95 стран мира. Для участников подготовлена деловая, образовательная и полезная программы, также им предоставлена возможность реализовать свои инициативы.

В рамках форума состоялся съезд Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры». Главным событием мероприятия стало подведение итогов деятельности 59 региональных отделений и награждение победителей. Мордовия вошла в ТОП-10 регионов страны, удостоившихся звания «Лучший регион культурного добровольчества 2023».

Победители были определены на основе мониторинга и отчета. В зачет шло участие в федеральных акциях и проектах движения «Волонтеры культуры», реализация собственных гражданских инициатив, участие в грантовой деятельности, освещение деятельности в СМИ, количество волонтеров культуры и мероприятий, зарегистрированных на портале Добро.ru.

«Конечно, это работа большой команды волонтеров и партнеров, среди которых следует отметить Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина, являющийся домом для республиканского штаба волонтеров культуры.

Движению оказывают поддержку Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ и Государственный комитет по делам молодежи РМ. Для нас эта победа - значимая ступень и высокая планка, ниже которой мы уже не можем опуститься.

Мы настроены работать в таком же темпе и даже лучше. Это почетная награда, повышающая имидж региона и добровольчества. Мы будем стараться оправдать ее!» - отметила руководитель регионального отделения Всероссийского движения, возглавляющая ресурсный центр «Волонтеры культуры Мордовии» Татьяна Червячкова.