В Мордовию приехали участники проекта «Больше, чем путешествие»

7 декабря в республику приехали участники проекта «Больше, чем путешествие». Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с туроператором «Ветер странствий» организовали прием для 32 гостей из Пензы в возрасте 18-20 лет. Ребятам подготовили насыщенную программу пребывания в Мордовии.



Тема путешествия – «История и патриотизм». За два дня молодым людям из Пензы проведут обзорную экскурсию по Саранску, они посетят Музей военного и трудового подвига, познакомятся с этническими особенностями мордовского народа в Краеведческом музее и «Доме традиций» в селе Паракино. Ребята примут участие и в полезной программе — плетении маскировочных сетей.



«Мордовия выступает активным партнером программы «Больше, чем путешествие». В регионе создан проектный офис по развитию молодежного туризма, - рассказала представителям СМИ заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина. - Наша общая задача — повысить у молодежи туристический интерес к регионам страны».



Познавательный для молодых людей тур под названием «Больше, чем путешествие» дает ребятам возможность увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимые проекты и найти новых друзей.



Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Стоит отметить, что на развитие молодежной программы в рамках нацпроекта на следующий год в республику поступит около 3 млн рублей федеральных средств.



Помимо традиционной туристической программы ребята знакомятся с природными, культурными, историческими особенностями регионов, программа включает образовательный и полезный компонент – посещение производств, образовательных организаций и других значимых объектов.



Среди участников проекта - активные молодые люди, призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.



Стоит отметить, что Мордовия входит в число пилотных регионов, которые реализуют проект «Развитие пешеходного туризма» программы «Больше, чем путешествие». В 2024 году планируется привлечь к пешим походам около 4 тысяч ребят.