Жители Мордовии присоединились к Всероссийскому конкурсу «Начни игру»

Завершена регистрация на второй сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего за пять месяцев регистрационной кампании заявки подали 91 281 человек из 89 регионов России и 24 дружественных государств. Республику Мордовия представляют 353 участника. Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Проект «Начни игру» реализуется по двум направлениям. В рамках «Партнёрского кейса» участники могут освоить одну из профессий игровой индустрии. «Акселератор игровых проектов» объединил уже опытные команды, которые стремятся реализовать собственный игровой продукт и найти инвестора.

«Всероссийский конкурс «Начни игру» стал экспериментом для президентской платформы «Россия – страна возможностей». К счастью, растущий интерес к игровой индустрии, подтверждённый статистикой и исследованиями российского рынка, убедил нас, что открыть проект, направленный на поиск и поддержку талантливых создателей видеоигр, – это правильная и своевременная идея. Результаты заявочной кампании говорят сами за себя: если в первом сезоне приняли участие свыше 80 тысяч человек, то во втором сезоне этот показатель удалось увеличить на 15%. Успеха проекту «Начни игру» добавило введение четвёртой профессии в направлении «Партнёрский кейс» – геймификатор. Это перспективная профессия, без которой, думаю, не смогут в ближайшем будущем обходиться ни образование, ни бизнес-среда. Основы геймификации с нашей поддержкой изучили почти 9 тысяч участников, - отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Желаю всем участникам конкурса «Начни игру», которые представляют Республику Мордовия, успехов в финале! Вперёд и только вперёд, мы в вас верим!»

Среди 91 281 участника профессии игровой индустрии выбрали 67 923 человека. По популярности лидирует геймдизайн – ему обучались 35 540 зарегистрированных пользователей. Дизайн осваивали 15 621 человек, Unity-разработку – 11 374 человека. С геймификацией познакомились 8 571 участник.

«Команда проекта «Начни игру» ставила перед собой две ключевые задачи: во-первых, дать участникам начальную базу знаний об игровой индустрии и, во-вторых, развить у них навыки работы с реальными задачами. В этом помогали методологи четырёх направлений «Партнёрского кейса» и наши партнёры – компании из игровой индустрии и ИТ-сферы. Думаю, за полгода мы вместе достигли хороших результатов. Наши сегодняшние участники при должном старании уже завтра смогут стать лучшими специалистами геймдева, – подчеркнула руководитель проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Марьям Карпова. – Спасибо всем участникам за старания и прилежность, за нестандартность мышления, а главное – за стремление к результату. Желаю новых успехов!»

Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» запланирован на март 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Предложение амбассадора проекта «Начни игру» Анны Козловой объединить эти крупнейшие площадки поддержал председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», Президент России Владимир Путин. Отмечено, что тандем «Начни игру» и «Игр Будущего» создаст самую масштабную площадку в России, посвященную игровой индустрии и киберспорту, и объединит игровых разработчиков, экспертов, киберспортсменов, профессионалов, любителей, геймеров и блогеров.

Местом для проведения финала Всероссийского конкурса «Начни игру» выбран Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани. Помимо заключительных конкурсных испытаний молодых создателей видеоигр ожидают лекции, воркшопы и образовательные сессии с представителями государственного сектора и экспертами игровой индустрии. Провести деловую программу планируется в открытом формате – все желающие смогут бесплатно посетить её.