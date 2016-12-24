В кочкуровском селе Булгаково назовут улицу в память погибшего участника СВО Кирилла Бушуева

Такое решение принял местный Совет депутатов.

Кирилл Бушуев родился в Булгаково. Был единственным ребенком в семье, учился в местной школе. По словам педагогов, любил участвовать в патриотических мероприятиях и первым спешил на помощь.

Юноша окончил саранский промышленно-экономический колледж по специальности «Монтажник электрооборудования». Затем отправился в армию. Часть ракетных войск, где служил Кирилл, дислоцировалась в Новосибирске. «Имеет хорошую профессиональную подготовку. По характеру спокоен, психологически устойчив. С командованием и сослуживцами выдержан, тактичен. Честен», - отзывалось о нем командование.



По окончании службы в армии Кирилл Бушуев трудился водителем. В сентябре прошлого года ему вручили повестку в рамках частичной мобилизации. По словам близких, у молодого человека даже мысли не было уклоняться от службы. «Я понимаю, что ТАМ происходит, - говорил Кирилл. - Но если жизнь выбрала меня, то я отправиться туда и вернуться героем!»



15 февраля 24-летний рядовой Бушуев погиб в селе Новоивановка Луганской Народной Республики. За проявленное мужество и героизм посмертно награжден Орденом Мужества.

По информации регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», ранее в Булгаковской школе была открыта мемориальная доска и парта героя в честь выпускника. Теперь в селе появилась улица имени Бушуева.

Как отмечается, семья героя находится на персональном сопровождении сотрудников регионального филиала фонда, которые оказывают ей помощь и поддержку.