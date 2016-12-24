В мордовских колониях осужденных к пожизненному сроку посетили представители ЦДУМ республики

Осужденных к пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в исправительных колониях № 1 и 6 УФСИН по РМ, посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики - Шамиль Сабитов и Наиль Вагапов.

В этот же день представители ЦДУМ побывали в исправительной колонии №18.

Визит духовенства по традиции включал в себя чтение лекций по духовно-нравственному воспитанию и просвещению осужденных мусульман, ответы на задаваемые вопросы, а также встречу с администрацией колоний для обсуждения вопросов, связанных с отбыванием наказания заключенными. В библиотеки и молитвенные комнаты исправительных учреждений были переданы комплекты религиозной литературы.

Как отмечают в УФСИН по РМ, взаимодействие между пенитенциарным ведомством и Центральным духовным управлением мусульман Мордовии осуществляется уже на протяжении ряда лет.