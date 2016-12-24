В мордовских колониях осужденных к пожизненному сроку посетили представители ЦДУМ республики

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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Осужденных к пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в исправительных колониях № 1 и 6 УФСИН по РМ, посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики - Шамиль Сабитов и Наиль Вагапов.
В этот же день представители ЦДУМ побывали в исправительной колонии №18.
Визит духовенства по традиции включал в себя чтение лекций по духовно-нравственному воспитанию и просвещению осужденных мусульман, ответы на задаваемые вопросы, а также встречу с администрацией колоний для обсуждения вопросов, связанных с отбыванием наказания заключенными. В библиотеки и молитвенные комнаты исправительных учреждений были переданы комплекты религиозной литературы.
Как отмечают в УФСИН по РМ, взаимодействие между пенитенциарным ведомством и Центральным духовным управлением мусульман Мордовии осуществляется уже на протяжении ряда лет.
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30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
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