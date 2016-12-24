Участниками международных Открытых киберспортивных игр в Мордовии станут 56 спортсменов

7 декабря в Универсальном зале «Огарев Арена» прошла пресс-конференция, посвященная проведению в Саранске финала международных соревнований по компьютерному спорту «Открытые киберспортивные игры 2023».

Турнир пройдет в столице Мордовии 9 декабря на площадке «Огарев Арены». Его участниками станут 56 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Финляндии.

«Для нас всегда большая радость проводить финалы крупных соревнований в регионах. То, что будет в субботу – финальная часть огромной работы. В наше время очень сложно планировать что-то наперед. Особенно такие крупные мероприятия. Но нам это удалось. И никакие события не смогли изменить планы, - отметил Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. - Международные мероприятия в наше время вызывают ряд вопросов. Однако киберспорт по-прежнему остается площадкой для большой, крепкой дружбы, где ребята соревнуются, стараясь продемонстрировать свои лучшие спортивные качества. Хочу отметить, что «Огарев Арена» - уникальный комплекс. Мы много ездим по разным городам, и обычно приходится решать много технических задач. Здесь же у нас не возникло никаких дополнительных вопросов. Достойный уровень. И это очень приятно».

«Для нашей республики это первый опыт проведения международных соревнований по компьютерному спорту. Поэтому мы постарались максимально подготовиться к этому мероприятию, создать все необходимые условия, чтобы оно прошло на самом высоком уровне. Нет сомнений, что у нас все получится. Этот вид спорта активно развивается, и мы надеемся, что в Мордовии у него большие перспективы», - сказала и.о. Министра спорта РМ Ольга Игошева.

«Хочу выразить огромную благодарность Главе Мордовии Артёму Алексеевичу Здунову за содействие в проведении такого крупного мероприятия. Для нас это большая честь и колоссальный опыт. И он однозначно пойдет на пользу как республике, так и компьютерному спорту в целом», - добавил председатель Федерации компьютерного спорта РМ Дмитрий Фадеев.

Стать зрителями Открытых киберспортивных игр могут все желающие. Вход бесплатный. Для гостей праздника подготовлена насыщенная развлекательная программа. На площадке соревнований будут работать зоны с ретро-автоматами и по созданию сувенирных значков, разместится интерактивная танцевальная площадка, оборудована игровая зона с приставками виртуальной реальности, отведена территория для перевоплощенний в героев из игровых вселенных и т.д.

Открытые киберспортивные игры – ежегодные международные соревнования, которые проходят по трем видам программ: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Мир танков (режим «Стальной охотник»). Общий призовой фонд - 3 500 000 рублей.

Программа мероприятий 9 декабря 2023 года:

11:00 Открытие площадки для гостей, начало работы интерактивных зон

12:00 Начало мероприятия

12:30 Старт финальных матчей по Миру танков

14:30 Торжественная церемония

15:00 Старт финальных матчей по CS:GO

18:35 Косплей-дефиле

19:10 Старт финальных матчей по DOTA 2.