28-летний житель Саранска обвиняется в насильственной смерти женщины

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. В ходе конфликта он избил знакомого и его сожительницу, которая скончалась в больнице.
Как было установлено в ходе расследования, в ночь на 11 октября этого года пьяный товарищ пришел к дому 41-летнего жителя Саранска по ул. Тимирязева, чтобы отдать денежный долг. Знакомый вышел на улицу вместе со своей 49-летней сожительницей.
В процессе разговора между мужчинами вспыхнула ссора - вышедшая парочка плохо отзывалась о подруге жизни должника. Тот набросился с кулаками на оппонента, а женщина стала заступаться за своего сожителя. Тогда фигурант дела отпихнул заступницу и вновь принялся избивать обидчика. Женщина пыталась подняться с асфальта, но получила от агрессивного визитера несколько ударов ногой по голове, и затихла.
Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице тот же день. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу на весь период расследования. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова