28-летний житель Саранска обвиняется в насильственной смерти женщины

По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. В ходе конфликта он избил знакомого и его сожительницу, которая скончалась в больнице.

Как было установлено в ходе расследования, в ночь на 11 октября этого года пьяный товарищ пришел к дому 41-летнего жителя Саранска по ул. Тимирязева, чтобы отдать денежный долг. Знакомый вышел на улицу вместе со своей 49-летней сожительницей.

В процессе разговора между мужчинами вспыхнула ссора - вышедшая парочка плохо отзывалась о подруге жизни должника. Тот набросился с кулаками на оппонента, а женщина стала заступаться за своего сожителя. Тогда фигурант дела отпихнул заступницу и вновь принялся избивать обидчика. Женщина пыталась подняться с асфальта, но получила от агрессивного визитера несколько ударов ногой по голове, и затихла.

Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице тот же день. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу на весь период расследования. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.