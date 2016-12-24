Россияне рассказали о своем отношении к психологам

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Социологическое агентство «Вебер» поделилось результатами исследования на тему отношения россиян к профессии психолога. В онлайн-опросе приняли участие 1200 граждан старше 18 лет.
Выяснилось, что 80% опрошенных никогда не обращались за помощью к психологу. Однако 48% уверены, что от специалистов есть польза, и они действительно могут помочь с решением внутренних проблем.
18% респондентов хотя бы раз все-таки обращались к психологам, и больше половины из них благодаря этому смогли разобраться со своими проблемами.
Стоит отметить, что в России услуги психологов включены в полис обязательного медицинского страхования. Но 85% респондентов узнали об этом только при прохождении опроса.
При этом, 47% не готовы прибегнуть к услугам специалистов даже по ОМСУ. Жители Мордовии тоже могут обратиться за помощью психологов по ОМСУ. Наличие специалистов нужно уточнять в медучреждениях.
Напомним, что социологическое агентство «Вебер» – это совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения. Для этого применяется классический подход в сочетании с современными онлайн-инструментами.
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