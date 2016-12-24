55-летний уроженец Узбекистана намеревался торговать в Саранске марихуаной

Временно зарегистрированный на территории Мордовии выходец из среднеазиатской республики ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Факт противоправной деятельности 55-летнего мужчины был выявлен в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ по РМ совместно с УНК регионального МВД.

В ходе дознания было установлено, что уроженец Узбекистана в марте этого года приобрел более 60 граммов марихуаны. Наркотическое средство он расфасовал в удобную для сбыта упаковку и хранил в арендованной квартире по улице Веселовского в Саранске.

29 сентября на территории одного из рынков Саранска он сбыл 4,5 грамма марихуаны своему знакомому. Мужчина был задержан правоохранителями с поличным.

В ходе обыска правоохранители изъяли по месту жительства задержанного 40 свертков с наркотическим средством, подготовленных для реализации на территории региона.

В отношении иностранного гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.