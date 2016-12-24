В Мордовии охотник ответит в суде за нелепую гибель знакомого

По информации Следственного комитета по РМ, в Большеигнатовском районе суд рассмотрит дело 41-летнего жителя Саранска по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 14 сентября этого года фигурант дела вместе с двумя друзьями на личном автомобиле поехал на охоту в Большеигнатовский район. Мужчина взял с собой два охотничьих ружья, но не поставил одно из них на предохранитель.

Находясь в машине, он случайно зацепил спусковой крючок оружия. В результате произошел выстрел в сидевшего на заднем пассажирском сиденье 41- летнего потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу