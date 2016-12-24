В Мордовии охотник ответит в суде за нелепую гибель знакомого

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По информации Следственного комитета по РМ, в Большеигнатовском районе суд рассмотрит дело 41-летнего жителя Саранска по обвинению в причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, 14 сентября этого года фигурант дела вместе с двумя друзьями на личном автомобиле поехал на охоту в Большеигнатовский район. Мужчина взял с собой два охотничьих ружья, но не поставил одно из них на предохранитель.
Находясь в машине, он случайно зацепил спусковой крючок оружия. В результате произошел выстрел в сидевшего на заднем пассажирском сиденье 41- летнего потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу
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