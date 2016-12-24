В Мордовии наградили победителей регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»

В Саранске состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Были выбраны лучшие социальные проекты из 36 заявок от предпринимателей региона.

«Для меня вы, однозначно, все победители, – отметил, обращаясь к социальным предпринимателям, первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин. – Вы занимаетесь полезным делом, оказываете социальную поддержку гражданам, несете добро обществу».



Большая часть заявок в этом году на конкурс была подана социальными предприятиями, вступившими в реестр в июле этого года. Всего же в республике насчитывается 62 социальных предприятия, хотя годом ранее их число не превышало 36. В 2023 году они получили 31 грант от государства на общую сумму 15 млн рублей.

Конкурс объединил социальных предпринимателей, которые занимаются общественно полезными делами, помогают людям с ограниченными возможностями или пожилым людям, поддерживают тех, кто попал в трудные жизненные ситуации, обеспечивают занятость населения.

«Перед экспертами стояла сложная задача — отобрать лучшие проекты конкурса. Мы увидели много перспективных заявок, направленных на улучшение качества жизни, - сказала руководитель Центра «Мой бизнес» Елена Калачина. - Хочу сказать вам слова благодарности за пример, который вы показываете жителям республики и другим предпринимателям. Спасибо вам за добрые сердца».



Проекты оценивались экспертами с учетом их актуальности и социальной эффективности. Победители и призеры регионального этапа конкурса были определены в 9 номинациях, одна из которых — специальная.



В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» победил индивидуальный предприниматель Надежда Беспалова с проектом «Центр спортивного развития «Юниор» (100 особенных детей — 100 спортивных затей).

Социальная проблема, решаемая проектом - вовлечение особенных детей в социум через спорт и обучение их родителей тому, как продолжить спортивно-оздоровительное развитие детей в дальнейшем.



В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» первое место занял индивидуальный предприниматель Ирина Ботенкова с проектом «Социальная химчистка».

Социальная проблема, решаемая проектом - создание благоприятных условий населению для доступа к услугам бытового обслуживания. Жители региона нуждаются в качественной и доступной услуге чистки белья. Аналогичного проекта на территории республики нет, поэтому услуги востребованы и актуальны.



В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» лидером стал индивидуальный предприниматель Евгений Макаев с проектом «Спортивный клуб Атлетиум». Социальная проблема, решаемая проектом - помогать родителям формировать у детей правильные привычки и установки, нейтрализовать страхи и неуверенность в себе. Клуб использует три механики для воспитания физически выносливого и психологически крепкого ребенка.



В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» победило ООО «Сарград» с проектом «Центр культурного развития «Сарград» - дети цветы жизни». Студия «Сарград» обучает эстрадному искусству и танцам.



В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» первое место занял индивидуальный предприниматель Елена Вишнякова.

Социальная проблема, решаемая проектом - создание условий для приобщения школьников и студентов к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом в Академии чир спорта и чирлидинга.



В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» победителем признано ООО «Ветер странствий».

До конца сентября 2023 года школьники республики принимали участие в двух экскурсионных маршрутах: «Художественные сокровища эрзянского народа» и «Мордовия – Родина моя. Погружение в историю мордовского костюма и национальных промыслов». Ребята познакомились с культурными традициями мокши и эрзи. Мордовия вошла в число 14 регионов, которые принимали участие в реализации культурно-просветительских программ для школьников «Моя Россия».



В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и ИТ технологий, направленных на решение социальных проблем общества» пальму первенства взяла индивидуальный предприниматель Ксения Торгашева с проектом «Твоя Медтехника».



Социальная проблема, решаемая проектом - реализация средств реабилитации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста и иных социально уязвимых категорий граждан.



В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально-активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» лучшей стала индивидуальный предприниматель Ирина Герасимова с проектом «Студия пошива Arianna.sew».

Социальная проблема, решаемая проектом - создание рабочих мест для социально уязвимых слоев населения: бывших заключенных, переселенцев из Украины, граждан предпенсионного возраста. Студия работает более 8 лет, производит одежду в стиле кежуал, постельное белье, домашнюю одежду, спецодежду и униформу.



В номинации «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» первой стала индивидуальный предприниматель Ольга Якомаскина с проектом «Пошив национальных костюмов». Проект по производству национальных реализуется в контексте сохранения и продвижения самобытных традиций и культуры.



Уже в январе 2024 года пройдет межрегиональный этап конкурса. Победители федерального этапа примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне.