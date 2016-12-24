Министр здравоохранения Мордовии ответит на вопросы жителей республики

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
8 декабря в 12:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр здравоохранения РМ Олег Маркин ответит на вопросы граждан.
Жители региона могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/36xVA3 либо во время трансляции.
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У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
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