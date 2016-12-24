В Саранске пройдет Республиканский форум «Действуй»

9 декабря в столице Мордовии на базе отеля Radisson Hotel & Congress Center Saransk состоится Республиканский форум «Действуй». Его участниками станут 100 молодых людей - как опытных представителей проектной и грантовой деятельности, так и не имеющих такого опыта.

В форуме могут принять участие представители НКО, а также все желающие приобрести навыки социального проектирования или усовершенствовать их. Организаторы подготовили насыщенную образовательную программу с практическими методиками. Каждый участник получит возможность проверить полученные навыки прямо на месте и написать социальный проект.

В рамках Форума участники узнают о грантрайтинге, механизме реализации проектов, ресурсном обеспечении проекта, эффективном продвижении деятельности НКО в социальных сетях, а также об основах проведения мероприятий.

Для участия в Республиканском форуме «Действие» необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://clck.ru/36eYbr.