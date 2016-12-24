Юные жители Мордовии получат новогодние подарки с поздравлениями от Главы республики

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
По доброй традиции в канун Нового года 75 659 юных жителей Мордовии в возрасте от рождения до 13 лет включительно получат подарки с поздравлениями от Главы республики Артёма Здунова.
В Саранске и Рузаевке гостинцы передадут ребятам из многодетных и приемных семей, сиротам, воспитанникам коррекционных школ, специализированных учреждений для несовершеннолетних и др.
Новогодние подарки получат и дети участников специальной военной операции и граждан, покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР. Также сладкий привет от Мордовии передадут в подшефный республике Каланчакский район Херсонской области.
Кроме того, пакетами со сладостями порадуют детей студентов, магистрантов, аспирантов вузов и учреждений среднего профессионального образования.
Новогодние подарки от Главы Мордовии начнут выдавать с 7 декабря. В Рузаевке и Саранске эту добрую миссию возьмут на себя учреждения социальной защиты населения по месту жительства. В сельской местности - администрации районов и волонтеры.
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