Юные жители Мордовии получат новогодние подарки с поздравлениями от Главы республики

По доброй традиции в канун Нового года 75 659 юных жителей Мордовии в возрасте от рождения до 13 лет включительно получат подарки с поздравлениями от Главы республики Артёма Здунова.



В Саранске и Рузаевке гостинцы передадут ребятам из многодетных и приемных семей, сиротам, воспитанникам коррекционных школ, специализированных учреждений для несовершеннолетних и др.



Новогодние подарки получат и дети участников специальной военной операции и граждан, покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР. Также сладкий привет от Мордовии передадут в подшефный республике Каланчакский район Херсонской области.



Кроме того, пакетами со сладостями порадуют детей студентов, магистрантов, аспирантов вузов и учреждений среднего профессионального образования.



Новогодние подарки от Главы Мордовии начнут выдавать с 7 декабря. В Рузаевке и Саранске эту добрую миссию возьмут на себя учреждения социальной защиты населения по месту жительства. В сельской местности - администрации районов и волонтеры.