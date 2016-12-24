В селе Кемля построена новая станция водоочистки и трубопровод

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В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Кемля Ичалковского района Мордовии завершено строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения.
Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой свыше 4 тысяч жителей районного центра.
В здании станции установлена система очистки воды, проложено 8,5 км нового трубопровода. Все строительно-монтажные работы на объекте завершены, в настоящее время проводится оформление ввода в эксплуатацию. Запуск станции запланирован на декабрь.
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