В Мордовии за махинации будут судить руководителя автотранспортного предприятия

По информации МВД по РМ, 57-летний житель Кадошкинского района обвиняется в хищении путем мошенничества бюджетных средств Министерства социальной защиты Мордовии.

Следствие установило, что в 2020 году фигурант дела заключил соглашение с Минсоцзащиты РМ о предоставлении ему субсидий из бюджета на компенсацию проезда льготников на общественном транспорте пригородного сообщения в Кадошкинском и Инсарском районах. Согласно договору на расчетный счет предприятия, генеральным директором которого он являлся, были перечислены субсидии на возмещение части затрат.

Хитроумный товарищ решил искусственно «накрутить» число поездок льготников и прикарманить бюджетные средства без реального оказания транспортных услуг. С этой целью он давал указание водителям своего предприятия, под различными надуманными предлогами забирать у пассажиров их социальные карты и штамповать фиктивные поездки.

Кроме того, в сентябре 2020 года комбинатор заключил с автотранспортным предприятием, руководителем которого была его жена, договоры аренды четырех автобусов. При этом арендованный транспорт спокойно продолжал работать по своим маршрутам, а денежные средства зачислялись на счет предприятия обвиняемого.

Таким образом, в период с января по декабрь 2020 года гендиректор неправомерно получил компенсацию из бюджета в сумме более 1,2 миллионов рублей за осуществление свыше двух тысяч фиктивных поездок.

Также, по данным следствия, 57-летний житель Кадошкинского района конвертировал в деньги и свое служебное положение. В период с июня по сентябрь 2020 года он трижды выписывал себе денежное поощрение в виде премии на общую сумму 75 тысяч рублей. Это было квалифицировано как присвоение вверенных ему денежных средств.

Преступная деятельность транспортника была пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.