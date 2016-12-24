Заключенные мордовской колонии на добровольных началах изготавливают маскировочные сети для бойцов СВО

По информации УФСИН по РМ, заключенные исправительной колонии № 5 в свободное от работы время принимают участие в волонтерской акции по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих в зоне СВО.

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ из остатков швейного производства осужденные изготавливают сетки для маскировки блиндажей и военной техники.

Работают мужчины с тканью различной цветовой гаммы, так как она должна соответствовать ландшафту местности и времени года.

Как отмечает один из волонтеров за решеткой, изготовление маскировочных сеток занятие для него не новое и достаточно знакомое, так как до заключения он долгое время увлекался рыбалкой и плетением рыболовных сетей.