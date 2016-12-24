Прокуратура Мордовии проводит «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Прокуратура республики в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией с 6 по 10 декабря 2023 года проводит «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции.
По телефону «горячей линии» граждане на условиях анонимности могут оставить устные сообщения о любых коррупционных проявлениях, в том числе сообщить о фактах склонения к совершению правонарушений и преступлений коррупционной направленности.
Телефон «горячей линии»: +7 927-275-83-05.
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Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
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