Прокуратура Мордовии проводит «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

Прокуратура республики в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией с 6 по 10 декабря 2023 года проводит «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции.

По телефону «горячей линии» граждане на условиях анонимности могут оставить устные сообщения о любых коррупционных проявлениях, в том числе сообщить о фактах склонения к совершению правонарушений и преступлений коррупционной направленности.

Телефон «горячей линии»: +7 927-275-83-05.