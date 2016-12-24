Прокуратура Мордовии проводит «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

Репортер

Прокуратура республики в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией с 6 по 10 декабря 2023 года проводит «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции.

По телефону «горячей линии» граждане на условиях анонимности могут оставить устные сообщения о любых коррупционных проявлениях, в том числе сообщить о фактах склонения к совершению правонарушений и преступлений коррупционной направленности.

Телефон «горячей линии»: +7 927-275-83-05.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Мост открыт!

В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова

1
Заказать рекламу
1
1
1