В Саранске наградили добровольные пожарные дружины

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
5 декабря в России отмечается День добровольца. В этот день во Дворце культуры городского округа Саранск чествовали добровольные пожарные дружины.
По информации МЧС по РМ, в этом году команды добровольцев принимали участие в тушении 169 пожаров в республике, 41 пожар был потушен ими самостоятельно.
В торжественной обстановке награждали победителей и призеров в двух номинациях -«Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный».
Как сообщается, первого места удостоилась добровольная пожарная команда Ардатовского светотехнического завода, второе заняла ДПК села Береговые Сыреси Ичалковского района, бронзовым призером стала ДПК «Рузхиммаша».
Победителем в смотре-конкурсе «Лучший добровольный пожарный» стал Евгений Пыресев. 2 место занял Виктор Левин, 3 место - Валерий Николаев.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу