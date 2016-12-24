В Саранске наградили добровольные пожарные дружины

5 декабря в России отмечается День добровольца. В этот день во Дворце культуры городского округа Саранск чествовали добровольные пожарные дружины.

По информации МЧС по РМ, в этом году команды добровольцев принимали участие в тушении 169 пожаров в республике, 41 пожар был потушен ими самостоятельно.

В торжественной обстановке награждали победителей и призеров в двух номинациях -«Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный».

Как сообщается, первого места удостоилась добровольная пожарная команда Ардатовского светотехнического завода, второе заняла ДПК села Береговые Сыреси Ичалковского района, бронзовым призером стала ДПК «Рузхиммаша».

Победителем в смотре-конкурсе «Лучший добровольный пожарный» стал Евгений Пыресев. 2 место занял Виктор Левин, 3 место - Валерий Николаев.