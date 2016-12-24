В Мордовии водитель школьного автобуса пытался дать взятку инспектору ДПС

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По информации МВД по РМ, 29 ноября при несении службы в Теньгушевском районе экипаж ДПС привлек внимание школьный автобус «ПАЗ 3206», водитель которого при управлении транспортным средством не пристегнулся ремнем безопасности.
За это нарушение полагается штраф в размере одной тысячи рублей. В салоне патрульного автомобиля за несоставление протокола нарушитель предложил инспектору ДПС денежное вознаграждение - положил на переднюю приборную панель 500 рублей.
Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, водитель продолжил уговаривать сотрудника полиции принять деньги. Инспектор доложил о коррупционном предложении в дежурную часть.
В настоящий момент по данному факту назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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