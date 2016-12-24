Более миллиона приборов учета внесено в ГИС ЖКХ

Глава Мордовии Артём Здунов в своем телеграм-канале рассказал о возможностях цифровых сервисов в жилищно-коммунальной системе: «Минцифры и Минстрой России разработали приложение, в котором можно напрямую решать все вопросы ЖКХ, задавать их управляющим компаниям, передавать показания счетчиков, участвовать онлайн в собраниях собственников. Пользователей уже больше миллиона по стране, и свыше 230 тысяч решенных вопросов».

Этот функционал доступен пользователям мобильного приложения «Госуслсуги. Дом». Его можно скачать по ссылке https://www.gosuslugi.ru/mp_dom. Новое мобильное приложение доступно во всех регионах России только для собственников многоквартирных домов.

Функционал приложения постоянно дорабатывается и обновляется с учетом замечаний и предложений пользователей. Позднее приложением смогут пользоваться и владельцы частных домов. Сейчас владельцы жилых домов могут передавать показания в электронном виде через сайт ГИС ЖКХ.

Отметим, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства размещено более миллиона приборов учета. Если вы не находите там вашего дома или прибора учета, значит его не разместила ресурсоснабжающая или управляющая организация. В этом случае вы можете там же написать обращение в вашу УК или в ресурсоснабжающую организацию.