Более миллиона приборов учета внесено в ГИС ЖКХ

Современные социальные объекты
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Глава Мордовии Артём Здунов в своем телеграм-канале рассказал о возможностях цифровых сервисов в жилищно-коммунальной системе: «Минцифры и Минстрой России разработали приложение, в котором можно напрямую решать все вопросы ЖКХ, задавать их управляющим компаниям, передавать показания счетчиков, участвовать онлайн в собраниях собственников. Пользователей уже больше миллиона по стране, и свыше 230 тысяч решенных вопросов».
Этот функционал доступен пользователям мобильного приложения «Госуслсуги. Дом». Его можно скачать по ссылке https://www.gosuslugi.ru/mp_dom. Новое мобильное приложение доступно во всех регионах России только для собственников многоквартирных домов.
Функционал приложения постоянно дорабатывается и обновляется с учетом замечаний и предложений пользователей. Позднее приложением смогут пользоваться и владельцы частных домов. Сейчас владельцы жилых домов могут передавать показания в электронном виде через сайт ГИС ЖКХ.
Отметим, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства размещено более миллиона приборов учета. Если вы не находите там вашего дома или прибора учета, значит его не разместила ресурсоснабжающая или управляющая организация. В этом случае вы можете там же написать обращение в вашу УК или в ресурсоснабжающую организацию.
Поделиться в соц. сетях:
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами