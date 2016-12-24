Пьяный ухарь избил в Саранске незнакомца из-за подозрения в нецензурном оскорблении

28-летний житель мордовской столицы будет держать в суде ответ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщает МВД по РМ.

В рамках расследования было установлено, что 22 июля этого года обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное. Уже ночью, выходя с приятелями из гаражного массива по улице Н. Эркая, фигурант дела увидел компанию незнакомых ему молодых людей, ожидающих такси.

В какой-то момент накаченному алкоголем товарищу показалось, что один из них нецензурно выразился в его адрес. В результате он подошел к 31-летнему парню и стал наносить ему удары кулаками по лицу. Свалив оппонента на землю, молодчик принялся пинать его ногами, в том числе и нанося удары по голове.

Через некоторое время злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. По инкриминируемой статье УК РФ теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.