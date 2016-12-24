Владимир Путин наградил председателя Морского собрания РМ имени адмирала Ушакова

Распоряжением Президента Российской Федерации за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден председатель Мордовской республиканской общественной организации «Морское собрание Республики Мордовия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Александр Олеск.

Александр Васильевич родился в Сибири в 1948 году. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. Капитан 2 ранга в отставке. Про себя говорит, что «обошел» все океаны и три четверти морей. В 1996 переехал в Саранск.

После выхода на пенсию занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, общественной деятельностью. Проводит в республике социально-значимые мероприятия. Награжден Орденскими знаками Адмирала Ф.Ф. Ушакова 2 и 3 степени, а также множеством ведомственных и общественных наград.

Морское собрание имени адмирала Российского Флота Ф. Ф. Ушакова работает в Мордовии уже более 20 лет. В его составе объединились капитаны, мичманы, старшины – все, кто отдал флоту годы службы и кому небезразлично подрастающее поколение.

