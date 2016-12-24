В Мордовии за неделю выявили 240 новых случаев заболевания ковидом

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Новые данные федерального портала объясняем.рф отражают ускоренную динамику распространения коронавируса среди жителей Мордовии. Как указывается, за минувшую неделю в республике выявили 240 новых случаев заболевания ковидом (предыдущий показатель - 175 случаев).
В больницы с опасной инфекцией доставили 59 пациентов. В это же время выздоровление зафиксировано у 164 человек.
С летальными исходами от заболевания COVID-19 Мордовию Бог пока бережет.
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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