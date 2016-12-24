Трое участников проекта «Профразвитие» из Мордовии получили приглашения на стажировки

Подведены итоги первого сезона проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участниками проекта стали более 30 тысяч человек, из них более 45 из Республики Мордовия. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Объявление итогов состоялось на масштабном мероприятии в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание», которое включило в себя карьерные консультации, тематическую викторину, интерактивы с участниками, победителями и представителями компаний-партнеров. В этот же день прошли выступления известных спикеров, которые поделились собственными историями успеха и советами по преодолению трудностей, с которыми приходится сталкиваться каждому в начале карьерного пути.

«Проект получился действительно масштабным и полезным для будущих профессионалов. Мы охватили все 89 регионов России. Самое важное, на мой взгляд, мы сумели показать молодым ребятам, что возможностей для старта и развития карьеры бесчисленное количество, а работодатели действительно заинтересованы в молодых, активных и готовых «профразвиваться». Также хочу отметить, что и компании-партнеры проекта получили возможность широчайшего выбора проверенных кандидатов», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Работодатели рассмотрели около 7 тысяч участников и провели 811 собеседований, по итогам которых, кандидатам было направлено более 150 приглашений на стажировки. Стажировки будут проходить с декабря 2023 года до конца марта 2024 года.

По количеству победителей Мордовия входит в топ-6 регионов

с наибольшим количеством участников, отобравшихся на стажировки. Трое участников из Республики Мордовия стали победителями первого сезона «Профразвития». Студентка МГУ им. Н.П. Огарева – Ирина Данилкина прошла отбор на позицию стажера отдела студенческого спорта в Министерстве спорта Российской Федерации, Марию Тимофееву (МГУ им. Н.П. Огарева) видят в качестве стажера SMM-специалиста в Katadze glamp, а Дарью Щелконогову из МГПУ им. М. Е. Евсевьева ждут в качестве администратора приема и размещения в СКК «Мрия».

«Главная ценность проекта в том, что он не ограничивается возможностями стажировок. Те ребята, которые в этот раз не дошли до финала, все равно получили ценный опыт. Кроме того, каждый мог прокачать свои навыки благодаря карьерному курсу, обучающим материалам и полезным советам, которыми мы делились на протяжении всего первого сезона. Уверена, что каждому пригодятся эти знания, когда они снова решат попробовать свои силы, в том числе и во втором сезоне «Профразвития», – отметила руководитель проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Зорина.

Всего в проекте были представлены 244 стажировки от более чем 100 работодателей-партнеров, среди них: Государственная Дума Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, ГК «Росатом», ПАО «Банк ВТБ», ВОД «Волонтеры Победы», АО «Группа «СВЭЛ», АО «Кэпт», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», АО Группа «Синара», АО «Анкор», ПАО «Татнефть», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан», ООО «Брусника. Организатор строительства» и др.

В следующем сезоне «Профразвитие» охватит еще больше сфер и организаций. А уже сейчас участники проекта могут почувствовать себя стажерами и «прожить» свой первый виртуальный рабочий день в онлайн-игре, запущенной к финалу первого сезона проекта на сайте: твоистажировки.рф.