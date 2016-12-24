Заключенных мордовских колоний учили декоративно-прикладному искусству

Артём Здунов провел прием граждан
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Сотрудники УФСИН по РМ совместно с работниками центров народного творчества, образовательных организаций, членами Советов ветеранов учреждений организовали и провели мастер-классы по декоративно-прикладному народному творчеству для осужденных.
Сидельцы учились резьбе по дереву, гончарному мастерству, художественной лепке, изготовлению игрушек и вышивке.
Как отмечается, в ходе мастер-классов творцы в неволе освоили навыки изготовления оригинальных изделий, имеющих, в том числе, практическое назначение и художественную ценность.
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